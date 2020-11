De volta! Abel Braga é oficializado como técnico do Internacional

Para repor a saída que ocorreu de forma quase que instantânea de Eduardo Coudet do Internacional, o clube recorreu a um nome bastante conhecido da diretoria e também do torcedor do Colorado que foi anunciado nessa terça-feira (10): Abel Braga.

Profissional que teve como méritos mais destacados ter sido campeão por duas vezes da Libertadores com o clube e do Mundial de Clubes em 2006, Abel volta ao Inter depois de seis anos de sua última passagem pelo Beira-Rio.

Em 2014, ele permaneceu por 62 compromissos onde teve 37 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Ao todo, o histórico de Abelão nas outras seis passagens somam 172 partidas com 92 triunfos, 40 resultados de igualdade e 40 reveses.

Para dar início a sua sétima estadia com contrato válido até fevereiro de 2021, Abel Braga trouxe consigo dois integrantes da comissão técnica, casos do auxiliar técnico Leomir de Souza e também o analista de desempenho Alex da Costa.