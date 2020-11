Deadline – O Prazo Limite da Administração

Deadline – O prazo limite dos processos administrativos para entregar a excelência ao cliente

Deadline é um termo comum a todas as áreas administrativas, sendo uma maneira que de se referir a algo que todos conhecemos bem, o prazo limite para alguma entrega.

O uso do termo deadline não é usado apenas para se referir ao prazo de uma tarefa, mas é sobre o prazo limite, linha de morte, fim da linha, como se refere o próprio termo originalmente.

Prazo final e prazo limite não são a mesma coisa?

Sendo assim, a utilização dessa palavra tem uma conotação de urgência, o que a torna um fato gerador de ansiedade em muitas pessoas. Ao passo que quando muito usado, perde seu real significado, tornando-se apenas uma substituição para prazos finais, o que não é o mesmo que prazo limite.

Isso porque muitas vezes um prazo final pode ser prorrogado, enquanto um prazo limite diz sobre algo que precisa ser entregue do jeito que está, sem prazos para melhorias e ajustes.

Prazos são necessários para o alinhamento dos fluxos

O mundo corporativo é movido a prazos, ao passo em que é necessário que haja qualidade no serviço, bem como entrega dentro do prazo. Assim sendo, os deadlines são necessários, uma vez que os fluxos de trabalho precisam funcionar.

No entanto, é necessário ajustar as necessidades de entrega por demanda, para cada demanda tenha seu prazo respeitado. Certamente em uma empresa que atua com gerenciamento do tempo os processos são alinhados com antecedência.

Atuar com antecedência minimiza as falhas dos processos

Sendo assim, a alocação da equipe é feita, bem como ajustes em possíveis fluxos. Ao passo que as entregas são feitas dentro do prazo e com minimização das falhas.

Contudo, quando se busca a excelência é importante que os processos sejam finalizados sem nenhum erro. Por isso, a organização é importante para diminuir a pressão causada pelo deadline, uma vez que essa pressão acaba por diminuir a qualidade das tarefas.