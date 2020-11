Decisões Quantitativas ou Qualitativas? – Notícias Concursos

A tomada de decisões deve ser quantitativa ou qualitativa? Saiba o que considerar!

O empreendedor possui muitas responsabilidades, por isso está o tempo todo tomando decisões. No entanto, o que deve ser considerado nessas decisões, quantidade ou qualidade?

A dúvida surge ao avaliar as métricas do negócio, ao passo que há fatores intangíveis que devem ser considerados. Sendo assim, como saber se as decisões estão sendo baseadas da forma correta, já que as decisões devem considerar todos os fatores.

Decisões quantitativas?

As decisões baseadas em dados são assertivas quanto aos fatos, uma vez que os softwares de gestão trazem as informações sobre o que realmente aconteceu, seja carrinhos de compra abandonados, reclamações ou falhas nos processos.

Por isso, as métricas são ferramentas que direcionam as estratégias, tendo uma real importância no processo de tomadas de decisões.

A qualidade e sua relevância

Quando pensamos em qualidade, sabemos que a qualidade também pode ser quantificada, ao passo que nem sempre um dado significa a anulação do outro. Muitas vezes eles são complementares.

No entanto, há situações em que as métricas quantitativas podem apontar falhas que não são tão reais do ponto de vista qualitativo.

Exemplo de tomada de decisões

Por exemplo, uma equipe de vendas que teve uma queda de 25% no mês, porém todos os clientes atendidos demonstraram satisfação quanto ao atendimento nos quesitos simpatia, informação e prestatividade dos vendedores. Neste caso, não é correto analisar essa equipe como uma equipe ruim, embora tenha um dado ruim nas ferramentas de gestão.

Em momentos como esse é que entra a questão qualitativa, sendo importante escutar a equipe. Continuando no exemplo, o fornecedor atrasou a entrega dos produtos principais da empresa, e por isso, naquele mês as vendas caíram.

Equilíbrio na tomada de decisões

A decisão estratégica precisa considerar fatores externos e intangíveis, para que seja justa e resolutiva. Sendo assim, podemos dizer que o empreendedor deve considerar as duas vertentes de análises, pois uma não existe em detrimento da outra, e sim, em complemento. Certamente a resposta é o equilíbrio na gestão do negócio.