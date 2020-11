Defesa conduz New York Giants ao triunfo sobre o Washington na semana 9 da NFL

New York Giants chegou ao segundo triunfo na temporada 2020 ao vencer o Washington Football Team, 23 a 20, pela semana 9 da NFL, neste domingo (8). O duelo teve a nota triste de uma terrível lesão no quarterback de WFT, Kyle Allen, que quebrou a perna em um lance com Jabril Peppers.

A defesa dos Giants foi o grande destaque do dia em Landover. Fora três interceptações em Alex Smith, e ainda um fumble recuperado. O safety Jabril Peppers foi o grande líder do setor defensivo, com uma interceptação e a recuperação do fumble, além de várias outras jogadas de impacto.

Porém, coube também a Peppers a infelicidade de, ao tropeçar no rival, cair em cima do tornozelo de Kyle Allen, ocasionado a lesão no quarterback de Washington. Alex Smith, que teve que superar uma terrível lesão e voltou somente em 2020 ao futebol americano profissional, entrou na partida substituindo Allen. Smith teve jornada terrível, sendo interceptado três vezes e não conseguindo conduzir o ataque de WFT frente a uma valente defensiva adversária.