Demolidor: ator pede ajuda dos fãs para salvar a série da Marvel

Vincent D’Onofrio, que interpretou Wilson Fisk, o Rei do Crime, na série Demolidor da Marvel na Netflix, pediu, por meio de sua conta oficial no Twitter, que os fãs assinassem uma petição para que a produção possa retornar às telas. A iniciativa vem de encontro à expiração de uma moratória que impediu a Marvel de trabalhar com os personagens deste universo por dois anos.

O ator compartilhou a publicação de um fã que havia, inclusive, marcado diversos perfis oficiais relacionados à série. A petição, criada dentro do Change.org, já conta com pouco mais de 370 mil assinaturas. A expectativa é alcançar 500 mil. “Bring back Daredevil! #SaveDaredevil!” (“Traga o Demolidor de volta”, em uma tradução livre).

Confira:

Sign this people, for Save Daredevil. https://t.co/YXvtPbPj01 — Vincent D’Onofrio (@vincentdonofrio) November 26, 2020

Com a expiração da moratória em quatro dias, a Marvel poderá trazer o Demolidor para novos projetos. Os fãs esperam que a série oficial ganhe novas temporadas no streaming do Disney+ ou até mesmo no Hulu, que também pertence à Disney.

Segundo os organizadores da petição, a grande quantidade de assinaturas colhidas podem fazer diferença no planejamento de novas ações a serem tomadas com os personagens vistos em Demolidor. Alguns veículos de comunicação internacionais afirmam, inclusive, que Charlie Cox, intérprete do personagem título na série, poderia aparecer em um novo filme do Homem-Aranha.

Em entrevista ao Comic Book, há alguns meses, Vincent D’Onofrio contou como havia sido o processo para interpretar o Rei do Crime na série. “Me senti muito confiante”, disse ele na época sobre ter sido convidado para o elenco.

“Eu o entendi quase que imediatamente e usei [uma técnica de atuação] durante todas as três temporadas para trabalhar com o personagem”, explicou ele, que é fã do método proposto por Constantin Stanislavski. Na ocasião, Vincent D’Onofrio também contou sobre as ideias que tinha sobre Wilson Fisk.

Será que ele voltará em uma possível nova temporada de Demolidor?