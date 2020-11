Demon Slayer: filme se torna a 5ª maior bilheteria da história do Japão

O filme Demon Slayer — Kimetsu no Yaiba — The Movie: Mugen Train vem fazendo história no Japão. No último domingo (8), o anime chegou à marca de 20,4 bilhões de ienes (cerca de US $ 197 milhões) arrecadados na bilheteria nos cinemas

Com essa arrecadação, o anime Demon Slayer se tornou o 5ª filme mais visto da história do Japão, ao superar os 20,3 bilhões de ienes de Harry Potter e a Pedra Filosofal, e o 3º maior anime de todos os tempos, deixando para trás O Castelo Animado (Hauru no Ugoku Shiro), de Hayao Miyazaki.

As maiores bilheterias do país asiático são: A Viagem de Chihiro (Sen to Chihiro no Kamikakushi), também de Miyazaki; Titanic em 2º; Frozen em 3º; e Your Name (Kimi no na wa) em 4º.

A expectativa é que Demon Slayer: Mugen Train ainda suba algumas posições no ranking, visto que o filme conseguiu arrecadar 20 bilhões de ienes com apenas 24 dias de exibição. Para servir de comparação, o líder da lista, A Viagem de Chihiro, atingiu a mesma marca 61 dias após estrear nos cinemas.

Com as bilheterias de todo o mundo sendo afetadas devido à pandemia de Covid-19, a arrecadação nos cinemas tem sido abaixo do comum. Sendo assim, Demon Slayer: Mugen Train é atualmente a 9ª maior bilheteria de 2020 ao redor do mundo, ficando abaixo de Aves de Rapina, da DC, que atingiu a marca de US $ 201 milhões.

A animação chinesa Jiang Ziya: Legend of Deification é a maior animação de 2020, superando os US $ 240 milhões em arrecadação — número que poderá ser superado por Demon Slayer.