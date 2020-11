Demon’ Souls Remake ganha belíssimo trailer de lançamento

A Bluepoint Games divulgou, nesta quinta-feira (12), o trailer de lançamento de Demon’s Souls Remake, celebrando a chegada oficial do game e do PlayStation 5. Confira o vídeo a seguir:

No vídeo, é possível observar todas as principais remodelagens que Demon’s Souls Remake sofreu, desde a transformação no design das criaturas, até os mapas das Archstones. Como já havia sido confirmado, o título ganhou novos efeitos visuais, animações, polimentos e muito mais, tudo para entregar a melhor e mais realista experiência do punitivo jogo.

Demon’s Souls Remake está disponível exclusivamente para PS5.