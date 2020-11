Demon’s Souls Remake: glitch permite matar chefes com só um hit

Demon’s Souls, como todos os outros projetos da From Software, é um jogo muito desafiador e repleto de chefes apelões, algo que foi mantido no remake recém-lançado pela Bluepoint Games. Felizmente, o jogador ymfah encontrou uma forma bem inusitada de “quebrar” o novo jogo e torná-lo mais fácil. Confira no vídeo:

Essa comodidade toda é fruto de um glitch que permite ao jogador causar uma quantidade colossal de dano, desferindo golpes com força o suficiente para derrotar qualquer inimigo ou chefe do jogo com apenas um acerto! Basta você ter sorte o suficiente para isso.

Literalmente! Afinal, o macete é feito todo em torno do atributo “Luck” de seu personagem. É preciso investir em alguns materiais e itens que aumentam ou são vinculados à sua sorte, como a Blueblood Sword, além de usar uma Gold Coin para interagir com a personagem Maiden in Black e elevar ainda mais o atributo.

Como o dano da Blueblood Sword é diretamente atrelado à sua sorte, o aumento em Luck o torna simplesmente invencível! Mas como essa dica gira em torno do novo item Gold Coin, parece questão de tempo até a desenvolvedora Bluepoint aplicar um patch no jogo e acabar com a festa. Ou será que não? De toda forma, corra se quiser tirar proveito dessa apelação!