Demon’s Souls Remake terá mais de 180 vídeos de dicas no PS5

Através de um artigo publicado nesta segunda (02), no Washington Post, Gavin Moore, diretor criativo de Demon’s Souls Remake comentou sobre as principais novidades que estarão presentes no game e o que os jogadores do título original podem esperar para a revisitação de última geração.

Some DeS details re: the PS5’s unique features – you can ‘feel’ arrows fly past your head (“It’s quite disturbing”)

– “you’re right back in” after you die

– you can feel metal striking metal, parries or good blocks

– over 180 guiding videoshttps://t.co/iya8HLVNYY pic.twitter.com/x0cxf7uNhi — Nibel (@Nibellion) November 2, 2020

Segundo Moore, a UI do PS5 irá fornecer mais de 180 vídeos de ajuda com dicas para os jogadores explorarem bem e se darem melhor no hostil universo de Demon’s Souls. A interface do console funcionará de forma adaptativa e irá compartilhar sugestões para quem estiver passando por dificuldades em algumas partes do jogo (ou em todo jogo, de preferência).

Os recursos da nova geração da Sony também irão contribuir significativamente com a imersão, transmitindo sensações aos usuários do DualSense que serão capazes de transportá-los para os ambientes enevoados de Demon’s Souls. Agora, será possível sentir as flechas passando próximas, o momento ideal para dar parry, a potência de bloqueios e contra-golpes, e muito mais.