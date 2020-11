Deportivo Cali bate Millonarios nos pênaltis e avança na Sul-Americana

* Por Roberto Junior

O Deportivo Cali-COL, que venceu o Millonarios-COL por 2 a 1 no jogo de ida da Sul-Americana, levou a melhor na decisão por pênaltis por 5 a 4 e avançou para a próxima fase da competição.

Leia Mais:

Defensa y Justicia segura empate com o Luqueño e avança na Sul-Americana

São Paulo consegue virada homérica, mas toma gol no fim e cai diante do Lanús

Agora o Deportivo Cali já sabe quem vai enfrentar nas oitavas de final. Após o jogo de ida na Argentina terminar sem gols, o Vélez Sarsfield garantiu classificação pelo critério do gol fora.

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO

O Millonarios precisando do resultado após perder o jogo de ida por 2 a 1, viu o Deportivo Cali dominar a partida desde o início. A equipe verde se mostrou disposta a atacar para ‘matar’ o jogo o quanto antes. Enquanto isso, a equipe de Alberto Gamero tentava chegar, mas de modo mais tímido em relação ao adversário.

Jogando em casa, o Cali fez jus ao seu domínio. Aos 24 minutos, Caicedo cobrou escanteio, a zaga afastou parcialmente e voltou para o meio-campista. Ele cruzou na medida, e o zagueiro Hernán Menosse se antecipou bem para abrir o placar.

Menos de 10 minutos depois, o Millonarios empatou numa falha de jogadores do Deportivo Cali. Após escanteio, o goleiro Gonzalez tentou tirar no soco, a bola bateu na nuca de Colorado e vai para o fundo das redes. Os alvi-azuis continuaram vivos no jogo.

Após o gol, o Millonarios sentiu o bom momento no jogo e seguiu em busca do gol que levaria o jogo para as penalidades. Aos 40 minutos, David Silva teve uma ótima oportunidade após receber na entrada da área pela esquerda, ele chutou, mas a bola foi na rede pela linha de fundo.

SEGUNDO TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO MILLONARIOS

O Deportivo Cali voltou melhor para o segundo tempo e tentando novamente desanimar os rivais ainda no início da etapa final. Com menos de 10 minutos, a equipe já tinha feito dois chutes onde um deles incomodou o goleiro Juan.

Nos 10 primeiros minutos, o jogo foi fraco tecnicamente. Nenhuma das equipes colocavam a bola no chão para trabalhar com calma. O Cali chegava apenas na velocidade pelas pontas, e o Millonarios preferiu “assistir” os rivais jogarem.

O Millonarios ficou totalmente reativo. As principais jogadas eram trabalhadas em poucos toques de bola e a velocidade como recurso, o que teve pouco efeito. Com 27 minutos de jogo, os Alvi-Azuis estavam apenas com 42% de posse de bola e apenas dois chutes longe do alvo.

Tentando reverter a situação, Alberto Gamero tirou os laterais e foi totalmente para frente. Após a ousadia do técnico, o Millonarios cresceu e tentou construir jogadas e até conseguiu virar o jogo. Após um cruzamento de Salazar, Quiñonez chutou de bate-pronto e fez o segundo da partida e levou para os pênaltis.

Nas penalidades, o Deportivo Cali foi melhor ao fazer 5 a 4 e avançou para as oitavas de final.