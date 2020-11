Derrick Henry lidera Tennessee Titans contra forte defesa do Chicago Bears

Tennessee Titans encara o Chicago Bears, neste domingo (8), pela semana 9 da NFL, buscando a redenção, após duas derrotas consecutivas. O duelo vai proporcionar um enfrentamento de gigantes: o excelente e físico Derrick Henry correndo contra o forte front-7 de Chicago, capitaneado por Akiem Hicks e Khalil Mack.

Derrick Henry lidera a NFL em jardas corridas. E quando o running back produz, normalmente, os Titans ganham. Mas o duelo frente aos Bears será mais complicado que o normal. A defesa de Chicago é o ponto forte do time e Akiem Hicks é uma montanha difícil de ser escalada no meio da linha defensiva da equipe. Mas Chicago ainda tem outro monstro na DL em Khalil Mack. O defensive end se posiciona como um dos que mais produz em sacks na NFL, e vai deixar com as mãos cheias a linha ofensiva dos Titans.

Nick Foles ainda busca encontrar a consistência que o levou a ser MVP de Super Bowl com o Philadelphia Eagles. O quarterback tem sido impreciso e afobado no comando do ataque dos Bears. A principal linha de desafogo de Foles tem sido a conexão com Allen Robinson, um dos melhores wide receivers da NFL. Diminuir o impacto do recebedor no jogo pode ser a chave da vitória para uma defesa dos Titans que tem excelentes nomes, mas ainda sofre para desempenhar seu trabalho em excelente nível.

Aposta

Para o Football Power Index, mecanismo criado pela ESPN dos Estados Unidos para análise probabilidades de resultados na NFL, os Titans têm 62% chance de vitória. Os Bears têm apenas 37.7% de chance.

Ficha do Jogo

Tennessee Titans x Chicago Bears

Semana 9 da NFL

Data: Domingo (8), 15h

Local: Nissan Field, Nashville.

Onde ver: Game Pass da NFL