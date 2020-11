Desafios enfrentados por professores na pandemia

O ensino a distância não é nada novo para os profissionais da área de educação. Há muitos anos os professores vêm associando a docência ao processo de avanço tecnológico e isso trouxe muitos benefícios para a sala de aula.

No entanto, a pandemia e o consequente isolamento social alteram bruscamente o cenário e impuseram novos desafios aos educadores. Muitos deles relatam momentos de tristeza e frustração diante da limitação desencadeadas pelo contexto atual. A restrição dos encontros a um ambiente virtual tem gerado muito desconforto e ainda de instabilidade.

Principais desafios na pandemia

A desconexão e a apatia dos alunos é uma das principais queixas entre os docentes. De acordo com os professores, muitos alunos perdem prazos ou deixam de fazer o que exigido. Além disso, a falta de participação e de interação entre a turma tem sido um grande obstáculo para o bom desenvolvimento das aulas. Alguns professores ficam desmotivados diante de situações assim e desconsideram até abandonar as turmas.

Os docentes afirmam que a pandemia deixou os alunos indiferentes e menos comprometidos com as aulas. Outro problema relatado é o rompimento da relação entre professor e aluno, que presencialmente é algo natural. Esse vínculo é fundamental para a construção dessa boa relação que facilita o aprendizado.

No entanto, a tela limita as experiências sociais humanas e restringe a prática de determinadas atividades. Nota-se que, nas aulas on-line, nem sempre é possível observar as reações não verbais do aluno. Com isso, o professor não tem como saber quem está realmente acompanhando a explicação e entendendo o que é dito.

Os sentimentos e emoções dos estudantes não aparecem por meio de uma foto. Desse modo, muito deles acabam perdendo a oportunidade de tirar dúvidas, como fariam se estivessem numa aula presencial. Além disso, não há motivação do grupo, o que compromete ainda o processo de aprendizado coletivo.

Por fim, a carência de estrutura física por parte dos estudantes é também uma questão que preocupa os professores, pois muito não têm acesso à internet. Há ainda aqueles que não dispõem de um ambiente de estudo adequado e acabam ficando de fora das aulas.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia ainda Corte no MEC pode afetar educação básica em até R$ 1 bilhão.