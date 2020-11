‘Desde o jogo do City, é uma sombra de si mesmo’

Quarto colocado na tabela da La Liga, o Real Madrid vem de uma goleada de 4 a 1 sofrida para o Valencia, no último domingo. Com um gol contra, Varane mais uma vez teve uma atuação ruim, que rendeu crítica do agente de Benzema.

Em um post no Twitter, Karim Djaziri não perdoou o francês pelo desempenho e o ‘cornetou’ em um comentário lembrando da última temporada.

O jogo em questão foi o do dia 7 de agosto. Na ocasião, o Manchester City eliminou o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League em uma noite que o defensor gostaria de esquecer.

“Desde o jogo contra o Manchester City, ele tem sido uma sobra de si mesmo”, disse o empresário do atacante, que foi responsável pelo único gol do Real Madrid no chocolate sofrido para o Valencia.

Depuis le match de Man city c’est l’ombre de lui même — Karim Djaziri (@KDjaziri) November 8, 2020

Em campo, Varane falhou duas vezes na derrota por 2 a 1 para os ingleses. Após a partida, ele reconheceu a atuação ruim.

“Quero dar a cara. Esta derrota é minha. Estou triste pelos meus companheiros. Não tenho explicação para os erros, é uma noite complicada para mim”, disse o defensor.

Depois da goleada sofrida para o Valencia, o Real Madrid só volta a campo depois da pausa para os jogos das seleções. A retomada será contra o Villarreal, no dia 21 de novembro, às 12h15, pela La Liga.