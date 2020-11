Processo design thinking – Entenda como funciona!

O processo de design thinking é uma metodologia que consiste em avaliar a experiência do usuário. Entretanto, refere-se a entender os aspectos micro e macro que envolvem essa experiência.

Sendo assim, a avaliação é feita de forma sistemática e completa, bem como dinâmica.

Partindo da demanda que a empresa recebe, é feita uma avaliação dos principais problemas envolvidos. Sendo assim, o problema vira uma oportunidade de melhoria para um negócio.

Etapas para entender a necessidade do cliente

Há 5 etapas que envolvem esse processo, ao passo que podem ser alterados para que se adaptem ao segmento, nicho de mercado e porte da empresa.

Quem é o seu cliente?

O que ele precisa?

Como fazer para ser a solução?

Como construir a solução?

Qual é a melhoria que deve ser feita após o teste?

Sendo assim, para que o design thinking cumpra a sua razão de existir, é necessário que a satisfação do cliente seja garantida.

Fases da inovação do produto ou serviço

Por isso, o design thinking envolve inovação. Sendo assim, a empresa pode dividir em 5 etapas o processo de inovação, que envolve a real necessidade do cliente.

Descobrir oportunidades para inovação, como encontrar essas oportunidades?

Identificar qual é a oportunidade de inovação que deseja encontrar;

Inovar no produto ou serviço, caso tenha percepção de que é possível melhorar algo que já existe. Ou ainda, criar um novo produto ou serviço.

Realizar um protótipo do produto para que possa avaliar a criação em um cenário realista.

Melhorias internas e externas

Enfim, aplicar a solução, ou seja, entregar ao cliente. Certamente esse conceito pode ser modificado e adaptado para a empresa. Uma vez que a necessidade do cliente pode ser diferenciada por vários fatores.

No entanto, o faseamento do design thinking faz parte das etapas que buscam melhorias nas entregas ao cliente, como também no desenvolvimento de produtos e serviços.