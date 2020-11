Destiny 2 refeito no Minecraft parece tão bom quanto o verdadeiro

O youtuber EetzJosh compartilhou em seu canal, uma incrível recriação de Destiny 2 em Minecraft, reproduzindo cada cenário da Torre com extrema fidelidade e aparentemente nas mesmas proporções encontradas no multiplayer da Bungie, incluindo salas, corredores e atalhos tão familiares para os fãs do game. Confira a seguir:

EetzJosh comentou que foram necessárias 168 horas para conseguir finalizar seu trabalho. E aí, o que vocês acharam? Curtiram? Contem para nós na seção de comentários!