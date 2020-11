Destruction AllStars ganha novo trailer de gameplay

A apresentação oficial do PlayStation 5 trouxe várias novidades e mostrou alguns jogos da nova geração também. Um deles é Destruction AllStars, um game de batalhas entre carros que acaba de receber um novo trailer de gameplay com foco na personagem Lupita. Assista ao vídeo:

Além da gameplay massiva, o blog da PlayStation aproveitou para dar maiores detalhes dos modos de jogo que estarão disponíveis para os jogadores, informando que pretende adicionar outros no futuro:

Mayhem (Deathmatch – solo ou equipes)

(Deathmatch – solo ou equipes) Carnado (Colete pontos por destruir outros carros e sacrifique seu carro para o Carnado – Solo ou equipes)

(Colete pontos por destruir outros carros e sacrifique seu carro para o Carnado – Solo ou equipes) Stockpile (Capture e controle – equipes)

(Capture e controle – equipes) Gridfall (Último carro sobrevivente)

(Último carro sobrevivente) Treino (Conclua o tutorial e pratique com qualquer um dos 16 AllStars)

(Conclua o tutorial e pratique com qualquer um dos 16 AllStars) One Small Step (Desbloqueie cosméticos exclusivos em uma série organizada de eventos desafiadores contra a IA)

Além disso, a Sony destaca que é possível acessar um guarda-roupa extenso de opções cosméticas para os AllStars e seu perfil de jogador. Você pode desbloquear itens e subir de nível no multiplayer para ganhar coins e gastá-las gratuitamente na loja.

O jogo, que antes tinha lançamento marcado para novembro juntamente do novo console da Sony, foi adiado para fevereiro para ser incluído como o jogo gratuito da PSPlus do mês no PlayStation 5.

Ficou mais empolgado com Destruction AllStars? Use a seção de comentários para dar sua opinião.