Devil May Cry 5: Special Edition ganha trailer estiloso com Vergil

Com a proximidade do lançamento de Devil May Cry 5 Special Edition, a Capcom liberou hoje um novo trailer do jogo, com grande destaque para o novo personagem jogável Vergil. O twitter oficial da série relembrou os fãs que o jogo sai já nesta semana digitalmente:

Time to get motivated! ?? #DevilMayCry 5 Special Edition launches THIS WEEK digitally on Next Gen consoles! pic.twitter.com/mdgiY9oj5Q — Devil May Cry 5 Special Edition (@DevilMayCry) November 9, 2020

A nova versão será disponibilizada nos dois consoles de próxima geração com grandes melhorias de performance e visuais, tornando a sua ação ainda mais eletrizante, principalmente no modo que traz mais inimigos e velocidade 1,2 vezes maior (tudo isso com Ray Tracing ou modo de 120 fps). Confira o trailer inédito abaixo.

Por aqui, o jogo será disponibilizado no dia 10 de novembro no Xbox Series X/S, e em 19 de novembro no PlayStation 5. Você está animado pare revisitar o mais recente capítulo da série? Curtiu o novo trailer? Comente!