Devs de Among Us revelam update e discutem novidades

Em nota publicada na página oficial de Among Us na Steam, a desenvolvedora Innersloth comentou um pouco sobre alguns dos planos futuros que devem entrar em desenvolvimento para o game, trazendo novos recursos, conteúdos, ferramentas anti-cheats e muito mais para os jogadores.

Fonte: InnerSloth/Reprodução

Lançado no final de 2018 para os PCs, Among Us ganhou uma popularidade absurda nos últimos meses nos dispositivos mobile e PC. Porém, proporcionalmente com seu alcance, surgiram hackers e cheaters para atrapalhar a jogatina da comunidade, como no recente caso da tela preta e mapa infinito, e da divulgação da campanha eleitoral de Donald Trump.

Nesse contexto, a desenvolvedora confirmou que pretende trazer novas funcionalidades para combater os trapaceiros e invasores, além de bugs pontuais em alguns mapas. “Alguns cheats ainda funcionam e agora existem bugs também, quaisquer ameaças feitas no jogo são falsas e seus dispositivos e dados estão seguros.”

Fonte: InnerSloth/Reprodução

Segundo a equipe, o maior mapa do game está em processo de desenvolvimento, e recursos como suporte para mais idiomas e funções de acessibilidade para daltônicos já estão no forno. Porém, a Innersloth afirma que não quer se comprometer com datas ou conteúdos, fazendo tudo a seu tempo. “Também não queremos prometer nada e depois não oferecer, por isso é uma coisa assustadora de compartilhar”, comentou a desenvolvedora.