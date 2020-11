Diante do Bahia, Coritiba busca algo inédito nesta edição do Campeonato Brasileiro

Na luta contra o rebaixamento, o Coritiba conseguiu um bom resultado no returno do Brasileirão. No estádio Beira-Rio, a equipe comandada por Rodrigo Santana arrancou um empate com o Internacional por 2 a 2.

Apesar de não ser uma vitória, o resultado foi importante, já que o Coxa escapou do temido Z-4 e agora ocupa a 15ª colocação, com 20 pontos.

Com a semana livre para trabalhar, o Coritiba só volta a campo no fim de semana, quando encara o Bahia e terá a grande chance de conquistar algo até então inédito neste Brasileirão, que é uma invencibilidade de três jogos.

Desde o início do torneio, o máximo que o Coritiba conseguiu ficar sem perder foi dois jogos. Na ocasião, o time do Couto Pereira venceu o Sport por 1 a 0 e depois empatou sem gols com o Botafogo, no Nilton Santos.