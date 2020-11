Diante do Palmeiras, Ceará jogará também contra tabu histórico

Na tarde dessa quarta-feira (11), Palmeiras e Ceará serão os primeiros clubes a jogarem pelas quartas de final da Copa do Brasil onde, além do adversário em si, o Vozão terá de superar um tabu histórico para chegar ao segundo e decisivo embate com alguma vantagem.

Isso porque, ao todo, as equipes se enfrentaram ao longo dos anos em 26 oportunidades sendo que 14 delas ocorreram na atual situação onde o mando é palmeirense e o retrospecto é de 11 vitórias da equipe paulista e três resultados de igualdade.

Ou seja, o Alvinegro de Porangabuçu jamais venceu o seu próximo oponente em caráter de visitante na história, estando as duas vitórias do retrospecto geral concentradas nos jogos com mando do Vozão: 2 a 0 no Brasileirão de 2011 e com o mesmo resultado também no Campeonato Brasileiro de 2019.

Nos últimos anos, nem mesmo conseguir pontos tem sido algo possível para o Ceará, tendo sido a última vez que o clube não foi derrotado fora de casa pelo Palmeiras em 17 de outubro de 2010 na partida válida pela 30ª Rodada do Brasileirão da época, gols de Marcos Assunção e Geraldo.