Dicas da neurociência para melhorar o rendimento nos estudos

O processo de aprendizagem que ocorre ao longo da vida depende da boa saúde do cérebro. A absorção de conhecimento está ligada não só a aspectos físicos, mas também aos emocionais. Os sentimentos contribuem de forma significativa na hora de estudar. Por isso, os neurocientistas afirmam que possível estimular o cérebro e aumentar a capacidade de aprendizado. Eles dão dicas de como usar essa máquina fascinante a seu favor e potencializar o desempenho acadêmico.

Dê preferência ao estudo qualitativo

Os médicos afirmam que, em se tratando de tempo de estudo, o principal é a qualidade do tempo gasto e não quantidade de horas em si. A proposta é o estudante elaborar uma rotina de estudo personalizada levando em conta sua disponibilidade semanal, até porque cada pessoa tem o seu timing. Porém, há períodos do dia que são recomendados para quem quer tirar melhor proveito dos conteúdos.

De 6h até 8h é o momento de despertar o corpo para o dia. É um horário para esvaziar a mente e relaxar. Das 8h às 12 h é um período recomendável de estudo, já entre as 12h e às14h não é bom um período pois o corpo está em processo digestivo e isso pode interferir na qualidade do aprendizado. Das 14h às 18hrs é recomendado fazer um ciclo, com pequenas pausas de 25 em 25 minutos. Então, reserve um tempo no final da tarde, entre as 18h e às 19:30h para revisar os conteúdos e deixe o resto da noite livre para outras atividades.

Outras dicas dadas pelos especialistas são: manter o equilíbrio emocional, ter uma alimentação saudável e equilibrada, fazer exercícios físicos com regularidade e garantir boas horas de sono. Por fim, compartilhar com outros o conteúdos que está aprendo também é uma ótima estratégia. Além de ajudar um colega você estimula sua própria memória.

