Manter a disciplina nos estudos durante a pandemia da covid-19 tem sido difícil para muitos alunos. Isso se dá principalmente porque a maioria dos estudantes ainda estão com as aulas presenciais suspensas, de modo que eles precisam estudar exclusivamente em ambiente domiciliar.

Estudar em casa pode ser ótimo para muitos. No entanto, para outros, é ainda mais difícil se dedicar aos exercícios e leituras nesse contexto, por falta de infraestrutura ou mesmo por conta do barulho que os familiares podem fazer. Por isso, apresentamos abaixo três dicas de como manter a disciplina nos estudos. Confira!

1. Crie um bom planejamento

Em primeiro lugar, para manter o foco no que você precisa estudar, é preciso ter um bom planejamento. A desorganização pode ser um fator de peso para que o estudante acabe desistindo em algum momento. Por isso, crie um cronograma com as disciplinas que você precisa estudar e, se possível, distribua também os assuntos para cada dia de cada semana. Esse trabalho inicial pode ser um pouco demorado, mas vai valer o esforço.

2. Faça anotações

Outra boa dica para manter a disciplina é fazer anotações. Muitas vezes, em um período de estudos mais exaustivos, acabamos por esquecer de um ou outro detalhe, então, registre tudo o que você pensa que é relevante. Deixe suas anotações sempre visíveis, em um quadro de notas na parede, por exemplo. Além de anotar ideias e datas importantes, você pode registrar também informações sobre os assuntos que está estudando, como fórmulas que não pode esquecer.

3. Trabalhe com recompensas

Por fim, lembre-se de que o cérebro humano reage bem a recompensas. Desse modo, ao estabelecer uma meta de estudo e cumpri-la, se dê alguma recompensa. Você não precisa se dar grandes presentes. Ao cumprir sua meta ou dar conta do proposto para aquele dia, tire um tempo para assistir a um filme, coma um doce ou aumente o seu tempo de lazer em alguns minutos. Ao seguir essas dicas, você verá que é mais fácil manter a disciplina nos estudos.

