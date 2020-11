Dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego

A entrevista é a etapa inicial de um processo seletivo, e o bom desempenho nela é decisivo para a contratação. Um candidato deve estar sempre preparado e confiante para esse momento. Alguns cuidados com aspectos como oratória, aparência e postura são necessários transmitir um boa impressão ao entrevistador.

Veja abaixo algumas dicas de como se comportar numa entrevista.

1. Prepare-se com antecedência

Algumas entrevistas são agendadas antecipadamente, em outros casos o candidato só é informado de última hora. Ainda assim, é possível se sair bem.

Primeiramente, conheça um pouco sobre a empresa e sobre a vaga que está pleiteando. Além disso, escolha uma roupa adequada e sem exageros, pois passar uma imagem séria é importante.

2. Seja pontual

Jamais se atrase. Se você mora longe do local da entrevista, planeje antecipadamente como irá chegar até lá e quanto tempo será necessário. Se houver um imprevisto no dia, tente de algum modo informar à empresa ou ao entrevistador, mas não invente desculpas.

3. Atenção a sua postura

Durante a entrevista seja sempre educado e cordial. Se possível, faça comentários respeitosos sobre a história da empresa e explique os motivos que o levaram a querer trabalhar ali, por exemplo. Seja equilibrado na conversa, então saiba o momento de falar e ouça com atenção sem interromper.

Sempre olhe nos olhos de quem está falando com você e evite dar sinais de ansiedade como roer as unhas ou balançar as pernas de forma exagerada. Mostre interesse sincero na conversa e só faça perguntas se forem pertinentes. Deixe que o entrevistador tome a iniciativa quando o assunto for salário e benefícios. Além disso, evite falar sobre problemas com antigos patrões.

4. O final também é importante

Lembre-se que está sendo avaliado a todo momento. Por isso, no final da conversa, despeça-se de maneira educada. Ademais, evite fazer comentários com outros candidatos enquanto estiver no ambiente da entrevista.

