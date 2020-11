Dicas de livros para conhecer diferentes culturas

Conhecer diferentes culturas pode ser muito enriquecedor e é o sonho de muitas pessoas. Além disso, conhecer outros costumes é uma ótima forma de pensar soluções inteligentes para problemas da sociedade, como pede a redação do Enem, por exemplo. No entanto, nem sempre é possível viajar para diversos lugares do mundo nessa busca.

Nesse sentido, as obras cinematográficas são ótimas opções para saber sobre povos com costumes diferentes. Os livros também cumprem muito bem esse papel. Por isso, selecionamos 5 obras para entrar em contato com diferentes povos por meio da literatura.

Paixão índia (Índia)

Em primeiro lugar, indicamos um livro ótimo para saber um pouco mais sobre os costumes da Índia. O país tem hábitos muito diferentes dos que temos no Ocidente, de modo que essa é uma das obras mais interessantes da lista. A obra de Javier Moro conta a história de uma jovem bailarina que se transforma em princesa e, por meio dessa história, podemos acompanhar o choque entre as culturas ocidentais e orientais.

Como Água para Chocolate (México)

Já nossa segunda dica nos leva ao México. No livro Como Água para Chocolate, Laura Esquive traz uma contextualização da revolução mexicana ao mesmo tempo que conta a história de Tita. Nascida em um rancho, Tita ama Pedro e vive na cozinha preparando pratos que dialogam com a sua vida.

A Cidade do Sol (Afeganistão)

Em A Cidade do Sol, o escritor Khaled Hosseini narra a história de duas mulheres que têm suas vidas cruzadas por conta do destino. Enquanto Mariam que tem 33 anos foi entregue a um homem muito mais velho, Laila, de 14 anos, é filha de um professor muito mais liberal que a incentiva ir além do casamento. Por meio dessa história podemos acessar um pouco mais da cultura afegã.

Cem anos de Solidão (Colômbia)

O romance Cem anos de Solidão do colombiano Gabriel García Márquez rendeu um Nobel de Literatura ao autor. Apesar de escrito na Colômbia, o livro traz elementos da cultura da América Latina como um todo. Desse modo, a história da família Buendía poderia se passar em qualquer país latino.

Tomates Verdes Fritos (Estados Unidos)

Por fim, Tomates Verdes Fritos nos mostra uma realidade dos Estados Unidos que não estamos acostumados a ver na maioria das séries e filmes norte-americanos. A escritora Fannie Flagg conta a história de duas mulheres que juntas criaram um café remoto no Alabama. Vale a pena conferir.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja também 5 livros para ler no mês da Consciência Negra.