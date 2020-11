Dicas de podcasts para estudar a gramática do português

Estudar a gramática da Língua Portuguesa pode ser bem difícil para alguns estudantes. Além disso, estudar esse assunto apenas por meio de livros pode ser cansativo e deixar o aluno ainda mais desestimulado, especialmente se a matéria de português não for o seu forte.

No entanto, há formas mais descontraídas de estudar gramática, bem diferentes dos materiais didáticos tradicionais. Apostar em novos formatos pode tonar o momento de estudo mais dinâmico e prazeroso, o que é ótimo para manter o foco no que precisa ser aprendido. Por isso, selecionamos 3 podcasts de língua portuguesa que são perfeitos para estudar gramática. Confira abaixo a nossa seleção!

Brasil Escola

Em primeiro lugar, a nossa dica é um podcast do Brasil Escola, que faz parte do Grupo UOL. A linguagem utilizada é muito clara e facilita o aprendizado. Além disso, os episódios são curtos, podendo variar de 10 a 20 minutos. Esse podcast aborda diversos tópicos da gramática da língua portuguesa, além de contar com aulas curtas com dicas, como o episódio sobre o uso dos “porquês”, por exemplo.

Acesse aqui.

Aprendendo a Gramática

Já o aprendendo Gramática é desenvolvido por Emílio Mascarenhas. Com episódios ainda mais curtos, o programa traz diversas definições de termos e classificações que encontramos no estudo da gramática da língua portuguesa. Desse modo, é possível encontrar explicações bastante sucintas sobre os encontros vocálicos, ditongos e tritongos, por exemplo.

Clique aqui para acessar os episódios.

Todo Mundo Pod

Por fim, apresentamos um podcast que foi pensado e desenvolvido para ensinar português para estrangeiros. Apesar disso, os episódios têm versões em inglês e em português, de modo que contemplam também estudantes brasileiros. Justamente pela proposta ser ensinar falantes estrangeiros, as explicações são bastante didáticas e abarcam diversos tópicos da gramática. Regência verbal, locuções adverbiais e tipos de verbos são alguns dos tópicos que aparecem no programa.

Confira aqui o site do Todo Mundo Pod.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe o seu comentário!