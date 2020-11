Dicas de português: Como empregar o ponto e vírgula corretamente

A pontuação é um elemento fundamental para o bom desenvolvimento do texto, no sentido de que facilita a leitura e a organização das ideias. Desse modo, a pontuação é um dos critérios estabelecidos para a atribuição de nota em concursos e vestibulares que exigem a escrita de resposta dissertativa ou de uma redação, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por exemplo.

No entanto, há alguns sinais de pontuação que causam muita dúvida aos estudantes, como é o caso do ponto e vírgula ( ; ), por exemplo. O ponto e vírgula pode ser considerado um sinal que marca uma pausa intermediária em relação às pausas da vírgula e do ponto. Nesse sentido, o ponto e vírgula não deve ser usado para indicar uma pausa breve ou ou uma pausa total.

Como usar o ponto e vírgula?

Esse sinal de pontuação pode ser usado em diversos contextos, com finalidades distintas no texto. Desse modo, pode aparecer para separar itens de uma numeração, para separar orações coordenadas muito extensas e ainda pode vir em substituição da vírgula, quando o objetivo é obter uma pausa mais longa.

Veja abaixo alguns exemplos que ilustram esses contextos!

Para separar itens de uma numeração:

Entre as frutas dessa estação, encontramos:

abacaxi;

uva;

manga.

Para separar orações coordenadas:

“Às vezes, também a gente tem o consolo de saber que alguma coisa que se disse por acaso ajudou alguém a se reconciliar consigo mesmo ou com a sua vida; sonhar um pouco, a sentir uma vontade de fazer coisa boa.” (Rubem Braga)

Para substituir a vírgula (quando o desejado é uma pausa mais longa):

O rio está poluído; os peixes estão mortos.

Gosto muito de ficar em casa; Pedro, de sair com os amigos; meus pais, de viajar pelo país.

Queria ter uns dias de descanso com a viagem; obtive, todavia, mais dor de cabeça.

Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui para ver mais sobre educação.