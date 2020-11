Dicas e técnicas de aprendizagem cooperativa

A aprendizagem cooperativa consiste em uma estratégia de ensino que os professores usam para ajudar seus alunos a processar informações mais rapidamente, fazendo-os trabalhar em pequenos grupos para atingir um objetivo comum.

Cada membro que está no grupo é responsável por aprender as informações fornecidas e também por ajudar os outros membros do grupo a aprenderem as informações.

Confira mais informações acerca dessa metodologia de ensino.

Como funciona a aprendizagem cooperativa?

Para que os grupos de aprendizagem cooperativa tenham sucesso, o professor e os alunos devem fazer sua parte. O papel do professor é desempenhar o papel de facilitador e observador, enquanto os alunos devem trabalhar juntos para completar a tarefa.

Use as seguintes diretrizes para alcançar o sucesso da aprendizagem cooperativa:

Organize os alunos de forma heterogênea em grupos de apenas dois e não mais de seis. Atribua a cada membro do grupo uma função específica: registrador, observador, contador, pesquisador, cronometrista, etc. Monitore o progresso de cada grupo e ensine as habilidades necessárias para a conclusão da tarefa. Avalie cada grupo com base em quão bem eles trabalharam juntos e concluíram a tarefa.

Dicas de gerenciamento de sala de aula

Os professores podem implementar a aprendizagem cooperativa de acordo com o que a escola propõe.

Dê uma olhada a seguir em determinadas técnicas que costumam funcionar:

Controle de ruído: Use a estratégia de chips falantes para controlar o ruído. Sempre que um aluno precisar falar em grupo, ele deve colocar sua ficha no meio da mesa.

Chamando a atenção dos alunos: tenha um sinal para chamar a atenção dos alunos. Por exemplo, bata palmas duas vezes, levante a mão, toque uma campainha, etc.

Respondendo a perguntas: Crie uma política em que, se um membro do grupo tiver uma pergunta, ele deve fazer primeiro ao grupo, antes de perguntar ao professor.

Use um cronômetro: dê aos alunos um tempo predeterminado para completar a tarefa. Use um cronômetro ou cronômetro.

Instrução do modelo: antes de entregar o modelo de atribuição, a instrução da tarefa e certifique-se de que cada aluno entende o que é esperado.