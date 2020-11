Dicas para ir bem nos concursos da Defensoria Pública

Concursos da Defensoria Pública estão sempre entre os mais concorridos. Por isso que exigem um alto nível de conhecimento e preparo dos candidatos.

O próximo da lista estava cotado para ser o concurso da defensoria do Distrito Federal. Entretanto, as provas foram suspensas no final do mês de outubro.

A saber, a previsão seria para o preenchimento de 60 vagas no cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária voltados para nível superior. Os ganhos iniciais passam da casa dos R$5 mil mensais.

O que acha de se manter seu preparo em dia para quando o concurso entrar novamente no calendário? Veja dicas essenciais.

1. Atenção no enunciado

A prova objetiva do concurso da Defensoria Pública exige que os candidatos se mantenham atentos a cada detalhe. Um deles é o enunciado, que vai trazer o ‘x’ da questão e, se você ser perder nisso poderá lhe custar pontos.

De modo geral a prova cobrará que você assinale a questão correta. No entanto, há algumas perguntas que requisitam a alternativa incorreta e aí os que não prestam atenção podem acabar errando de bobeira.

2. Súmulas dos tribunais superiores

De acordo com especialistas conhecer as Súmulas dos Tribunais Superiores (STF, STJ e TST) surge como algo imprescindível para quem deseja prestar o concurso da defensoria pública de qualquer estado.

3. Estude direito penal

Conteúdos referentes a direito penal, sobretudo processo penal são frequentes nas provas dos concursos da defensoria pública. Os candidatos, nesse sentido, precisam chegar no dia da avaliação conhecendo muito bem as medidas cautelares pessoais, ou seja, prisão provisória e medidas cautelares diversas da prisão. Assim como as medidas cautelares reais: sequestro, arresto e hipoteca legal.

4. Conheça a banca organizadora do concurso

Os concursos das defensorias públicas podem ter bancas organizadoras diferentes de acordo com cada estado. A do concurso previsto para o Distrito Federal, por exemplo, será a Cespe, uma das mais tradicionais do país.

Para descobrir a banca deve-se ficar de olho no edital assim que houver sua divulgação. Isso vale para todos os concursos, pois pode ajudar muito na preparação eficiente dos concurseiros. Afinal, cada banca tem um estilo de cobrar as questões e de avaliar. Dessa forma, vale a pena descobrir essa informação o quanto antes.

E então, gostou de conhecer as dicas para se dar bem na prova da Defensoria Pública? Em qual estado você gostaria de prestar o concurso?