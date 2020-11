Dicas para não errar colocação pronominal

A matéria de Língua Portuguesa está sempre presente em provas de vestibulares e concursos públicos. Apesar de falarmos essa língua e do seu ensino formal se estender por toda a trajetória escolar, são muitos os estudantes que têm dificuldades com os assuntos de português. Desse modo, as questões de colocação pronominal, por exemplo, costumam causar insegurança, sejam elas objetivas ou discursivas.

A colocação pronominal diz respeito à posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na oração em relação ao verbo. Assim, há três possibilidades distintas: próclise, ênclise e mesóclise. Na primeira, o pronome vem antes do verbo, enquanto na segunda o pronome surge após o verbo. Por fim, na mesóclise, a colocação do pronome se dá no meio do verbo.

Tendo em vista que as regras gramaticais normativas diferem do uso que o falante faz da colocação pronominal, apresentamos abaixo algumas dicas para você não errar mais na prova!

Dicas de colocação pronominal

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que não se deve iniciar uma frase por próclise, pois a gramática tradicional condena o uso de pronomes oblíquos átonos no início de uma oração. Desse modo, mesmo que na oralidade você utilize o pronome antes do verbo nesses contextos, na escrita, é preciso evitar. Então, o correto é “Beije-me” e não “Me beije“, por exemplo.

Nem sempre devemos evitar a próclise, pois há casos em que há na frase a presença de uma partícula atrativa que faz com que o pronome seja colocado antes do verbo. Uma partícula atrativa pode ser uma palavra ou expressão negativa, advérbios sem vírgula, pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. Veja exemplos:

Ninguém nos quer aqui.

Não nos olhou em nenhum momento.

Por fim, há ainda a regra de colocação pronominal quando há a presença de uma vírgula. Após a vírgula, costuma-se usar a ênclise: Assim que chegaram, avistaram-nos.

Essas são dicas básicas para evitar os erros mais comuns quanto às questões de colocação pronominal. Acompanhe-nos para receber mais dicas de português.

