Diego Maradona é operado de hematoma no cérebro com sucesso na Argentina

Diego Maradona foi operado com sucesso nesta terça-feira (3) à noite, na Clínica Olivos, no norte da grande Buenos Aires. O craque e atual técnico do Gimnasia y Esgrima, da cidade de La Plata, teve um hematoma subdural no cérebro detectado em sua última tomografia.

A intervenção cirúrgica durou cerca de 1h30 e foi feita por Leopoldo Luque, médico pessoal de Maradona. O argentino deixou o Sanatório Ipensa de La Plata às 18h (horário local) em uma ambulância, acompanhado de sua filha Gianinna.

Fãs do ídolo perseguiram o veículo que levava o ex-meia, que, pouco mais de uma hora depois, chegou à Clínica Olivos, onde a cirurgia foi realizada. A operação foi feita após Maradona mostrar um quadro de anemia aprofundado nas últimas semanas.

“A operação foi bem sucedida, Maradona acordou bem e está em seu quarto, com todos os parâmetros de saúde corretos. Tem um pequeno dreno que será retirado amanhã (quarta-feira)”, disse o doutor Luque, na porta da clínica, em frente a jornalistas e fãs do craque.

Maradona na partida entre Aldosivi e Gimnasia pelo Campeonato Argentino Getty Images

Diego passará alguns dias de pós-operatório na clínica e dependerá da evolução para receber alta. O estafe do campeão mundial pela Argentina ainda não se pronunciou sobre a situação.

Na semana passada, Diego esteve presente no início da vitória do Gimnasia sobre o Patronato, pela abertura da Copa da Liga Profissional da Argentina.

O duelo foi realizado no dia de seu aniversário de 60 anos, mas ele deixou o banco de reservas logo após o apito inicial.

Antes de ir embora, ele foi homenageado pelo presidente do Gimnasia, Gabriel Pellegrino, e por Marcelo Tinelli (presidente da Liga Profissional) e Claudio Tapia (mandatário da AFA).

No entanto, Maradona quase não conseguiu ficar em pé e se mostrou muito debilitado, com dificuldades para caminhar e para erguer os braços.