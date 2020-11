Dinheiro parado no Caixa Tem? Veja como antecipar o saque via app

O CAIXA Tem, aplicativo da CAIXA criado para facilitar o acesso de todos os brasileiros a serviço sociais e a diversas transações bancárias, movimenta recursos de benefícios importantes, como, por exemplo, o auxílio emergencial, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o Benefício Emergencial (BEm).

Além disso, o aplicativo permite compras na internet utilizando o Cartão de Débito Virtual, gerado gratuitamente no próprio app e, também, compras no comércio por meio de um QR Code gerado pelo lojista na própria maquininha do estabelecimento comercial.

No que se refere ao recebimento de benefício, primeiramente o valor é creditado no Caixa Tem para, em seguida, ser liberado o saque em espécie. A liberação geralmente ocorre em semanas. No entanto, muitos cidadãos se queixam da dificuldade e tempo de espera em retirar o dinheiro antes do dia do saque.

Apesar da regra, existem maneiras de utilizar o benefício antes do cronograma de saques. Veja como:

3 formas de retirar o dinheiro do Caixa Tem antes da data

O aplicativo está disponível para download nas lojas Android e iOS. Após instalação, basta o usuário fazer o login para começar o processo de transferência do dinheiro creditado.

Veja 3 dicas de como acessar o dinheiro antes da data de saque:

1 – Depósito em uma conta digital por meio do boleto

O trabalhador poderá usar o saldo da poupança social fazendo um boleto de depósito. Para isso, basta o usuário gerar o documento por meio de um banco digital (PicPay, Nubank, Mercado Pago, Banco Inter, Recarga Pay) do qual o ele é correntista. Em seguida, o trabalhador deve pagar o boleto utilizando o aplicativo Caixa Tem. O processo de transferência e depósito do dinheiro é feito em até dois dias uteis.

O valor máximo de pagamentos é R$600.

2 – Transferência pelo cartão de débito virtual

Outra possibilidade é sacar o dinheiro antecipadamente pelo aplicativo Guiabolso. Nele, o trabalhador pode criar uma conta e adicionar os dados do cartão de débito virtual criado no Caixa Tem para começar as transferências gratuitas e a qualquer hora do dia.

Essa funcionalidade está disponível no Banco do Brasil, Caixa (cartão virtual), Bradesco, C6 Bank, Santander, Sicredi e Banco Inter.

3 – Compras utilizando o cartão de débito virtual

Outra maneira de movimentar o saldo da poupança digital é utilizar o cartão de débito virtual do aplicativo Caixa Tem.

O trabalhador poderá realizar compras com o aplicativo. Para isso, o pagamento poderá ser feito por meio de um QR Code gerado nas maquininhas de cartão de estabelecimentos comerciais. Essa opção também é liberada para compras por meio da internet.