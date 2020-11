Diretoria do Santos ainda não enviou ao Conselho proposta de empréstimo do CRB por Ceará

A Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Santos ainda não recebeu a proposta de empréstimo do CRB pelo meia Anderson Ceará. Por faltar cerca de um mês para a eleição presidencial, prevista para o dia 12 de dezembro, toda movimentação de atletas, tanto de entrada, quanto de saída, precisam da aprovação dos conselheiros.

Pouco utilizado no time profissional, Ceará solicitou ao presidente Orlando Rollo que fosse emprestado. A informação foi confirmada pelo empresário do meia, Alexis Malavolta, em suas redes sociais.

A boa relação entre o Peixe e a equipe alagoana pode auxiliar no avanço do negócio. No início desta temporada, o Alvinegro emprestou o meia Rafael Longine ao Clube de Regatas Brasil. O atleta estava bem no início da temporada, com sete gols marcados em 11 jogos disputados, até romper o ligamento do joelho direito.

Conforme apurou o LANCE!, ainda não há previsão para que o empréstimo de Anderson Ceará seja levado aos conselheiros para votação. Enquanto isso, o meia tem atuado no time de aspirantes do Peixe. No último domingo (01°), o jogador esteve em campo durante todos os 90 minutos do empate santista em 2 a 2 contra o Fluminense, no CT Rei Pelé, pela primeira fase do grupo B do Campeonato Brasileiro da categoria.

Na reunião do Conselho Deliberativo realizada virtualmente nesta quinta-feira (05), a única pauta foi a manutenção do afastamento de José Carlos Peres da presidência santista, após os conselheiros manterem a aprovação do parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância que prevê a abertura de um processo de impeachment contra Peres, previsto para ser votado em última instância pelos sócios em Assembleia que tende a acontecer no dia 22 de novembro. Enquanto isso, Orlando Rollo segue bo exercício do comando do Peixe.