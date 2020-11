Dirty Dancing: Patrick Swayze não será substituído no filme

A atriz Jennifer Grey confirmou que a sequência de Dirty Dancing (Ritmo Quente) não vai buscar um ator para substituir Patrick Swayze, falecido em 2009 de câncer no pâncreas. A atriz que estrelou o filme original integra o elenco da nova produção, mas também foi escalada como produtora executiva do filme.

Lançado em 1987, Ritmo Quente foi revolucionário nos cinemas. Foram mais de U$170 milhões arrecadados apenas em seu ano de estreia. Além disso, a trilha sonora vendeu mais de 32 milhões de cópias e a canção “I’ve Had The Time of My Life” venceu o Oscar de Melhor Canção Original.

Em 2020, a produção de uma sequência para o filme foi anunciada. Porém, com a morte de Patrick Swayze, os fãs começaram a se perguntar como seria o roteiro sem Johnny, o instrutor de dança por quem a personagem de Grey se apaixona.

Durante o anúncio da sequência, o CEO da Lionsgate, Jon Feltheimer, afirmou que o filme será romântico e nostálgico, justamente o que os fãs esperam.

O filme será a primeira sequência de Dirty Dancing para as telonas do cinema, mas isso não significa que outras produções baseadas na trama não aconteceram. Em 2004, uma peça intitulada Havana Nights chegou ao teatro nos Estados Unidos, seguida por um musical na Broadway em 2017.

Até o momento, não foram divulgados mais detalhes do elenco além de Jennifer Grey. Da mesma forma, ainda não existe uma data de lançamento para o filme. Então, fique de olho no site para saber mais!

