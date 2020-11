Discord: Saiba como adicionar bots para o seu chat

O Discord é um dos aplicativos mais populares e funcionais para quem gosta de jogar e conversar com os seus amigos online. Depois de encontrar os melhores servidores, você também pode deixá-los ainda mais legais ao instalar bots divertidos. Confira em nosso tutorial a seguir como instalar e ativar bots no Discord!

Como adicionar um bot ao Discord

Como o aplicativo possui uma API aberta, muitos desenvolvedores criam softwares externos e o integram ao Discord para acrescentar funções até então inexistentes. Assim, você precisa encontrar os bots em sites externos. Recomendamos bastante o site Discord Bot List, que a nossa equipe já verificou ser seguro e livre de vírus. Acesse o site por aqui.

Visite o site Discord Bot List para encontrar o seu bot favoritoFonte: Discord Bot List

Lá, você terá uma relação de todos os bots existentes na plataforma e, o melhor de tudo, uma ferramenta de busca bem funcional, que inclui pesquisas por tema ou nome. Uma vez que você já esteja em um servidor e com o aplicativo do Discord ligado, vá para o campo “Search” e busque manualmente pelo bot desejado.

Alternativamente, caso não faça ideia do nome do bot, há botões logo abaixo da janela de busca com os temas, como “música” ou “moderação”. Quando encontrar um bot que pareça bom para você, é só clicar nele e, então, pressionar o botão “invite”, o que enviará um convite ao bot para o seu servidor.

quando encontrar o bot desejado, aperte “invite” (convidar)Fonte: Discord Bot List

Isso abrirá a página de autenticação do Discord em seu computador, como mostrado na imagem abaixo. Selecione o servidor desejado e clique em “continuar”.

Agora escolha em qual servidor você deseja adicionar o botFonte: Discord Bot List

Agora é só confirmar a sua escolha clicando em “Autorizar” e pronto, o bot passará a fazer parte do servidor escolhido por você! É importante notar que cada bot possui os seus próprios comandos e recursos, então experimente bastante até encontrar um bot que o deixe totalmente satisfeito.

Qual é o seu bot favorito do Discord? Você gosta de jogar online conversando com os seus amigos? Comente a seguir!