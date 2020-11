Discurso de Drew Lock no vestiário mudou ânimo do ataque do Denver Broncos

Após estar perdendo por 21 pontos, o Denver Broncos demonstrou um coração impressionante e conquistou a virada diante do Los Angeles Chargers no último drive. Após um primeiro tempo desastroso, Drew Lock colocou a cabeça no lugar e voltou pegando fogo na etapa final. O bom desempenho culminou em um TD com o tempo expirando, para dar a vitória aos Broncos 31 a 30.

Drew Lock terminou a partida com 249 jardas, três touchdowns e uma interceptação. Boa parte dos números foram conquistados nos 30 minutos finais, após um primeiro tempo de apenas 58 jardas e nove passes completos. O quarterback falou que tomou a palavra no vestiário para colocar o ataque nos trilhos.

– Eu falei com o ataque que seria muito fácil para gente ficar gritando e enfurecidos pelo que estávamos fazendo de ruim. Mas a gente precisava aparecer e fazer as jogadas quando a oportunidade aparecesse. E foi exatamente o que fizemos.

O Denver Broncos, agora, se prepara para enfrentar o Atlanta Falcons, no próximo domingo (8), pela semana 9 da NFL.