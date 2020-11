Disney+ Brasil: as 10 melhores séries para assistir no streaming

Finalmente, a espera acabou. Agora, temos o Disney+ disponibilizado no Brasil desde o dia 17 de novembro. Com ele, chegaram várias séries e filmes clássicos da Disney, mas também algumas outras produções exclusivas do novo streaming.

No Disney+ Brasil, temos as produções da própria Disney, do universo da Marvel, de Star Wars, da Fox, as animações da Pixar e também os docs da National Geographic. São diversos seriados para assistir.

Se você foi um dos que não aguentou a ansiedade e correu para assinar o serviço logo no lançamento e agora está na dúvida sobre o que assistir no Disney+, pode ficar tranquilo.

Nós separamos para você uma lista com algumas das melhores séries do Disney+ para você maratonar. Confira.

(Disney/Reprodução)Fonte: Disney

Com certeza, a maior produção original do Disney+ até o momento. A série expande o já enorme universo de Star Wars, contando a jornada de Din Djarin, também conhecido como Mando, um mandaloriano que enfrenta algumas ameaças para manter a salvo “A Criança”, popularmente chamado de Baby Yoda.

A 1ª temporada já está disponível no streaming, enquanto a 2ª está atualmente em exibição, com novos episódios chegando semanalmente.

(Disney/Reprodução)Fonte: Disney

É uma série divertida que mistura a leveza de uma animação com um toque sobrenatural, ao melhor estilo Stranger Things. Gravity Falls é mais uma daquelas animações que conseguem cativar tanto as crianças quanto os adultos.

A série acompanha os gêmeos Dipper e Mabel que chegam a uma cidade remota, na qual começam a desvendar alguns dos mistérios locais.

(Disney/Reprodução)Fonte: Disney

Uma animação que dispensa apresentações, pois já tem 32 temporadas. Porém, ela se tornou um ponto polêmico no lançamento do Disney+, pois apenas as temporadas 29 e 30 estão disponíveis no streaming.

Segundo a Disney, todas as temporadas estarão disponíveis somente no Hulu, outra plataforma da Disney que deve chegar por aqui somente em 2021. Até lá, podemos nos divertir com as duas temporadas.

(Disney/Reprodução)Fonte: Disney

Um clássico da Disney que marcou a infância de muitos aqui no Brasil. A série acompanha a jovem Raven, que possui poderes psíquicos usados para ajudar sua família e seus amigos. Mais um programa divertido e com toques sobrenaturais.

(Disney/Reprodução)Fonte: Disney

A animação acompanha uma lacuna de 3 anos, deixada entre O Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith, mostrando Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi em uma luta para manter a República a salvo das ameaças do mal. A série é bastante focada na personagem Ahsoka Tano, que pode aparecer em breve em The Mandalorian.

(Disney/Reprodução)Fonte: Disney

Lembra do Agente Coulson, que apareceu e morreu nos filmes da Marvel nos cinemas? Ele voltou à vida e agora lidera a S.H.I.E.L.D. em algumas missões em que os Vingadores não podem atuar para manter a Terra a salvo das ameaças da Hydra e de alguns Inumanos. É uma série que vai ganhando qualidade conforme as temporadas se passam.

7. Lizzie McGguire

(Disney/Reprodução)Fonte: Disney

Outro clássico que marcou uma geração. A série acompanha a jovem Lizzie McGuire e seu alter ego animado que nos ajuda a entender como funciona a mente de Lizzie. Hilary Duff, que interpreta a personagem principal, está trabalhando em um revival da série, mostrando a vida adulta de Lizzie.

(Disney/Reprodução)Fonte: Disney

Para quem procura algo mais sério, temos a série dramática The Right Stuff, da National Geographic, que acompanha um grupo de astronautas da NASA, conhecidos como Mercury 7, que se tornaram celebridades nos EUA entre os anos 50 e 60, enquanto eles embarcavam em uma missão perigosa e de enorme consequência para o país.

(Disney/Reprodução)Fonte: Disney

Mais uma série do universo da Marvel, que segue os acontecimentos após o primeiro filme do Capitão América, tendo Peggy Carter, o verdadeiro amor de Steve Rogers, lidando com os problemas deixados pela Segunda Guerra enquanto a S.H.I.E.L.D. é formada.

10. Boy Meets World

(Disney/Reprodução)Fonte: GamesRadar

Boy Meets World talvez tenha sido a primeira grande sitcom adolescente da Disney e influenciou diretamente muito do que vemos a Disney produzir até hoje para o público infantojuvenil. A série também traz alguns assuntos relevantes para serem discutidos, como abuso infantil, pobreza, assédio sexual e alcoolismo.