Disney+ e Globoplay fecham parceria para assinatura conjunta

O Globoplay fechou uma parceria com o Disney+ para oferecer aos seus usuários uma conta conjunta com valores promocionais. A oferta é válida tanto para novos assinantes que queiram aproveitar os dois serviços de streaming, como para quem já é usuário do Globoplay e pretende realizar o upgrade na assinatura.

A informação veio no mesmo dia que a Disney confirmou os preços da assinatura da sua plataforma de streaming no Brasil. Os descontos, para quem optar pelos planos conjuntos começam a partir de R$ 37,90 e variam entre 10% e 25%. Vale lembrar que as ofertas dependem do tipo de assinatura (mensal ou anual) e se inclui os canais ao vivo da Globo.

O plano mais básico, que inclui Globoplay e Disney+, está disponível por R$ 43,90 mensais. Para quem optar pelo plano anual, o valor fica em R$ 454,80 (R$ 37,90 em 12 vezes). Já o pacote que também inclui os canais ao vivo sairá por R$ 69,90 por mês, ou, na assinatura anual, por R$ 718,80 (R$ 59,90 em 12 vezes).

Conteúdos da Disney passarão a ser exclusivos do novo serviço de streaming no BrasilFonte: Disney/Divulgação

Para Erick Brêtas, diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo, a parceria visa oferecer mais praticidade para quem gosta dos conteúdos de ambas as empresas, além de permitir uma maior variedade no entretenimento familiar.

“Nós sempre ouvimos os consumidores para entender seus desejos e aspirações”, comentou Brêtas. “Nesse processo, uma mensagem vem se tornando cada vez mais clara: as pessoas querem simplicidade, conveniência, qualidade e preço justo. Para atender a essa demanda, nos associamos aos nossos parceiros da Disney para reunir em uma única oferta dois serviços de streaming que têm simplesmente o melhor em termos de conteúdo: filmes, séries, novelas, documentários, desenhos, programas infantis e para a família e ainda os melhores canais da TV por assinatura, no caso do combo com o Globoplay + Canais ao vivo. Tudo isso por um preço que as pessoas podem pagar”.