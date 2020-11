Disney Gallery terá nova temporada e mostrará bastidores de The Mandalorian

Apresentando os bastidores de The Mandalorian, a série documental Disney Gallery terá uma sequência no Disney+. De acordo com a página What’s On Disney Plus, a 2ª temporada do programa estreia no fim deste ano.

Conforme a informação “vazada” em um anúncio da Disney Austrália, a atração chega à plataforma de streaming no dia 25 de dezembro. Ou seja, uma semana após a exibição do episódio final do 2º ano da série derivada do universo de Star Wars.

Durante a atração, os produtores-executivos Jon Favreau e Dave Filoni conversam com o elenco.Fonte: Disney/Reprodução

Dividido em 8 episódios, o Disney Gallery mostra o produtor executivo Jon Favreau comandando uma roda de conversas com atores, diretores e membros da produção. A cada programa, eles apresentam detalhes sobre os bastidores de The Mandalorian.

Por exemplo, há um episódio dedicado a inovadora tecnologia de captação de cenário digital The Volume. Enquanto isso, outro programa traz o compositor Ludwig Göransson desenvolvendo a trilha sonora e revelando as suas inspirações.

Por enquanto, não há informações sobre os temas que serão abordados na 2ª temporada. Contudo, o formato deve ser um pouco diferente do original, pois a pandemia de coronavírus pode ter impedido as gravações dos encontros.

Programa mostra o funcionamento da tecnologia de cenários digitais The Volume.Fonte: Disney/Divulgação

Próximos Disney Gallery

Além de The Mandalorian, outras produções exclusivas do Disney+ vão ganhar o próprio Disney Gallery. Segundo o site Slash Film, WandaVision também terá uma série documental explorando os bastidores da “sitcom” dos heróis da Marvel.

Assim, a Disney deve adotar esse formato para revelar os segredos por trás das câmeras. O que é ótimo para saciar a curiosidade das pessoas envolvidas com o meio audiovisual e os fãs das séries.