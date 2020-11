Disney+ Star trará conteúdos adultos do Hulu e da Fox ao Brasil

O serviço de streaming Disney+ chegou ao Brasil recentemente, mas seu catálogo conta com limitações em comparação ao conteúdo disponível nos Estados Unidos. Esse problema será resolvido futuramente com o lançamento do Disney+ Star, divisão que foi confirmada pela empresa e deve trazer filmes e séries da Fox e do Hulu ao nosso país.

A bola já havia sido levantada antes do lançamento da plataforma por Juliana Oliveira, que é chefe de estratégia do Disney+ na América Latina. Em entrevista ao Na Telinha, a executiva disse que a versão global do serviço de streaming contará com o “Star Plus”, que funcionará de maneira similar ao Hulu e englobará conteúdos voltados para adultos, incluindo filmes como Deadpool, por exemplo.

O Disney+ Star deve trazer os conteúdos do Hulu para fora dos Estados UnidosFonte: Huli

Em comunicado recente, a Disney disse que o lançamento do Star Plus acontecerá no Brasil futuramente. Até o momento, porém, a companhia não possui “nenhum detalhe para compartilhar” sobre a novidade.

Perfis nas redes sociais

Enquanto ainda não existe previsão de lançamento para a nova divisão do Disney+ no Brasil, alguns indícios apontam que a chegada do Star Plus pode acontecer em breve. Recentemente, alguns perfis com o nome da plataforma foram encontrados em redes sociais.

A Disney já fez perfis nas redes sociais para o Disney+ StarFonte: Almanaque Disney

Segundo ressalta o Almanaque Disney, que cobre os serviços do Mickey Mouse, a empresa já registrou a conta ” Disney Plus Star” no Twitter e também no Instagram. Em ambas as redes sociais, os perfis receberam verificações e contam com um “em breve” na descrição, em inglês.

Resta esperar por novidades para o Brasil, incluindo catálogo e preços para o país.

Nos Estados Unidos, o Hulu engloba as principais produções da Fox voltadas para adultos, incluindo filmes como Deadpool e Logan, mas possui uma cobrança separada de US$ 7. A plataforma também pode ser contratada em um pacote com Disney+ e ESPN por US$ 13.