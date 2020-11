Djokovic atropela argentino na estreia do ATP Finals

Número 1 do mundo, Novak Djokovic mostrou força nesta segunda-feira ao dominar o estreante em ATP World Finals, o argentino Diego Schwartzman para garantir a primeira vitória no Grupo A (Tóquio 1970) do evento com os oito melhores do ano.

Djokovic precisou de 1h18min para marcar 6/3 6/2 sobre o nono do mundo e baixinho no piso duro e coberto da O2 Arena, em Londres, que sedia pela última vez o evento.

Schwartzman começou bem, abriu uma quebra e 2/1, mas Nole logo equilibrou as ações, devolveu a quebra e tornou a quebrar no oitavo game para fechar por 6/3.

No segundo set o sérvio saiu quebrando, abriu 2/0 e ampliou a vantagem para 5/1 e fechou por 6/2 sem dificuldades.

Foi o sexto jogo entre os dois e a sexta vitória de Nole que havia tido problemas na final do Masters 1000 de Roma, na Itália, no saibro.

Ele tenta seu sexto título no torneio de fim de temporada o que igualaria o recordista, Roger Federer.

A próxima rodada na quarta-feira será contra o vencedor de Daniil Medvedev, quarto do mundo, e Alexander Zverev, sexto.