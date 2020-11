Do gramado à barra do gol: todas as regras para apostar online no seu time preferido

Confira como apostar no seu time preferido em diversos esportes!

Uma das principais casas de apostas esportivas do mercado é a KTO, que chama a atenção pelo seu leque de variedades, possibilitando apostas em diversos esportes.

Cada um tem as suas peculiaridades de apostas, variando pelas suas regras. Porém, em praticamente todas as modalidades é possível fazer as famosas entradas no vencedor do confronto, pontuações ou gols, e também em handicaps.

Confira abaixo como apostar nas principais modalidades.

Futebol

O futebol é certamente a principal modalidade esportiva do mundo. Nele, é possível apostar no vencedor de cada tempo, vencedor do jogo, handicaps, gols, escanteios, cartões e em algumas partidas até mesmo em laterais. Outra possibilidade são as apostas futuras, como em quem será o campeão, artilheiro de uma competição, equipes que avançam de fase e muito mais.

Uma situação que é importante ressaltar no futebol é que pênaltis e prolongamentos não entram para as apostas feitas nos 90 minutos. Ou seja, se realizou uma entrada no jogo, ela é válida para o resultado final da partida. Quando ocorre prorrogação e pênaltis, uma nova aposta pode ser feita.

Tênis

O Tênis é uma modalidade que atrai muitos apostadores, na KTO Apostas esportivas, e costuma ter um ótimo valor de odds. Com diversas competições por todo o ano, é possível palpitar em quem será o campeão ou entradas por jogo, como no vencedor, pontos, número de sets, games e muito mais.

Basquete

No Basquete, também é possível apostar futuramente, principalmente na NBA. Nela, podemos escolher quais equipes vão avançar para o playoff, um determinado número de vitórias ou derrotas, e até no campeão.

Nos jogos, é possível escolher o vencedor por tempo, quarto ou do jogo, apostar em pontos, handicap e mercados especiais, como em jogadores para ter X desempenho.

Um fato interessante é que diferente do futebol, no basquete as apostas valem normalmente na prorrogação, portanto, fique em alerta para isso.

Futebol Americano

Assim como nos outros esportes, é possível fazer as apostas futuras no Futebol Americano, especialmente na NFL, escolhendo quem vence a divisão, franquias que chegam aos playoffs e também no campeão.

Nos duelos, a linha da NBA é repetida, com diversas opções de entradas no jogo, seja no resultado final ou por quarto. As opções em jogadores também são muito utilizadas, usando apostas especiais.

MMA

No MMA, em especial, o UFC, as apostas são em cada evento. É possível escolher um vencedor no confronto, método de vitória, escolher em número de rounds para ser disputado, e até mesmo cravar em qual round o duelo terminará.