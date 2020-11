Dois jogos encerraram a 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. No primeiro confronto do dia, o Goiânia levou a melhor diante do Águia Negra por 4 a 0. Os gols da vitória saíram através de Kaio Wilker, Arthur (2) e João Pedro fechou o placar de pênalti.

No segundo confronto, o Caxias visitou o São Luiz e segurou o empate por 0 a 0. O resultado deixou o Caxias na 4ª posição da chave H, com 16 pontos. O São Luiz é o 6º colocado, com 14 pontos.