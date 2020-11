Dome ‘supera’ Jesus em derrotas e vê queda drástica de aproveitamento no Maracanã

O Flamengo foi atropelado pelo São Paulo ao levar um impiedoso 4 a 1, no último domingo, no Maracanã. Foi a quinta derrota de Doménec Torrent no comando do time carioca, já superando negativamente a marca de Jorge Jesus.

Enquanto o catalão precisou de 22 partidas para chegar ao quinto revés, o português deixou o Rio de Janeiro sem conseguir tal número.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Ao todo, foram apenas quatro derrotas em um período de 57 partidas. Foram 43 vitórias e outros 10 empates. Apenas Emelec, Bahia, Santos e Liverpool conseguiram vencer o Flamengo em 2019.

Jesus saiu do Rio sem perder em 2020. Somando toda a passagem, teve um aproveitamento de 81,2%. Por outro lado, Dome conseguiu 65,1% dos pontos em 22 jogos.

play 1:57 Assista às principais notícias da segunda-feira no Giro ESPN com Matheus Cobucci!

Outro número que Jorge Jesus leva muita vantagem é no desempenho no Maracanã. Se o português saiu do clube carioca sem perder no estádio, com 33 vitórias e quatro empates, o time do catalão deixa a desejar em casa. Nos 11 jogos, foram seis vitórias, três empates e duas derrotas.

Jorge Jesus e Domènec Torrent pelo Flamengo Divulgação/FOX Sports

Jesus no Maracanã: 92,7% de aproveitamento. Dome no Maracanã: 63,6%

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O Flamengo agora terá outra missão no Maracanã. A equipe recebe o Athletico-PR na volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, triunfo carioca por 1 a 0 na Arena da Baixada. Um empate garante os comandados de Dome na próxima fase.

No Brasileirão, a equipe perdeu a chance de assumir a liderança da tabela. No próximo desafio, o confronto será contra o Atlético-MG, terceiro colocado na competição. A partida será disputada no Mineirão, casa do Galo, no domingo, às 18h15.