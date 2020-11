Dores no ombro direito fazem Sam Darnold ser poupado no New York Jets

O quarterback Sam Darnold não participou das atividades do New York Jets, nesta quinta-feira (5). O jogador voltou a sentir um desconforto em seu ombro direito durante a derrota para o Kansas City Chiefs, no domingo (1).

Darnold passou por um exame de ressonância magnética, na segunda-feira (2), que não detectou nada mais sério. Não é a primeira vez na temporada que o ombro direito causa preocupação para o comandante do ataque dos Jets, que não atuou nas semanas 5 e 6 por conta do problema.

O técnico da equipe, Adam Gase, afirmou, em sua coletiva virtual, que está confiante na participação de Sam Darnold no treinamento de amanhã, visando o confronto diante do New England Patriots, na próxima segunda-feira (9). Caso o quarterback não possa atuar, o veterano Joe Flacco será o titular da equipe.

Além de Darnold, o defensive tackle Quinnen Williams, com um problema em um de seus tendões e o recebedor Jamison Crowder, com dores na virilha, não participaram das atividades do New York Jets, a única equipe da NFL que ainda não venceu na temporada.