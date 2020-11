Dos Anjos supera Paul Felder por decisão dividida e reencontra as vitórias no UFC Vegas 14

Após perder três combates de última hora, o UFC Vegas 14, realizado neste sábado (14), em Las Vegas (EUA), ocorreu em ritmo morno, para a tristeza dos fãs de MMA. Dos 10 duelos que restaram no card, apenas dois não foram parar nas mãos dos jurados. O grande destaque ficou por conta de Khaos Williams, que novamente aplicou um nocaute avassalador para despachar Abdul Razak Alhassan em 30 segundos.

Na luta principal, o brasileiro Rafael dos Anjos impôs seu jogo e, apesar de algumas dificuldades, venceu Paul Felder por decisão dividia dos jurados. Depois de dois reveses seguidos, em sua volta ao peso leve, Rafael reencontrou caminho das vitórias.

Dos Anjos vence em retorno aos leves



Convocado há cinco dias do evento, Paul Felder sentiu o ritmo de luta contra Rafael dos Anjos, que impôs seu jogo desde o primeiro round e manteve a postura agressiva durante todo o combate.

Assim a luta foi correndo, com grande superioridade do brasileiro, que no ficou terminou declarado vencedor por decisão unânime dos jurados. Com o resultado, Dos Anjos reencontrou o caminho das vitórias

Khaos anota mais um nocaute brutal



No co-main event, Khaos Williams deu mais um show. Após superar Alex Morono em 27 segundos no UFC 247, em fevereiro, desta vez o peso-meio-médio precisou de 30 segundos para despachar Abdul Razak Alhassan.

Com o resultado, Khaos chegou ao seu oitavo triunfo consecutivo e desponta na categoria. Aos 26 anos, o lutador é dono de um cartel com 11 vitórias e apenas um revés.

Espartano é superado na luta agarrada



Geraldo Espartano e Tony Gravely começaram a luta a todo vapor, trocando golpes na curta distância. Porém, não demorou muito tempo até o americano levar o combate para o chão e trabalhar o ground and pound, enquanto Espartano respondia com tentativas de finalização, sem efetividade.

A partir desse momento, o americano cresceu de produção e passou a dominar o duelo, usando e abusando da sua superioridade na luta agarrada. A dinâmica seguiu pelo segundo e terceiro rounds, e no fim Gravely acabou declarado vencedor por decisão unânime dos jurados. Foi a segunda derrota seguida do brasileiro no Ultimate.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Fight Night 182

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 14 de novembro de 2020

Card principal

Rafael dos Anjos derrotou Paul Felder por decisão dividida dos jurados

Khaos Williams derrotou Abdul Razak Alhassan por nocaute no 1R

Ashley Yoder derrotou Miranda Granger por decisão unânime dos jurados

Sean Strickland derrotou Brendan Allen por nocaute técnico no 2R

Cory McKenna derrotou Kay Hansen por decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Kanako Murata derrotou Randa Markos por decisão unânime dos jurados

Tony Gravely derrotou Geraldo de Freitas por decisão unânime dos jurados

Alex Morono derrotou Rhys McKee por decisão unânime dos jurados

Don’Tale Mayes derrotou Roque Martinez por decisão unânime dos jurados