Dra Ernestina e Aureliano mantém candidaturas em Igreja Nova

A candidata Dra Ernestina que encabeça a chapa do partido Rede Sustentabilidade, juntamente com o vice, Aureliano Almeida, confirmaram que continuam na maratona eleitoral em Igreja Nova, colocando seus nomes à disposição do eleitorado.

Recentemente boatos ecoaram na cidade, reproduzindo ‘fake news’ em relação à candidatura de Dra Ernestina que descartou qualquer possibilidade de desistência nesta reta final da campanha eleitoral. O vice, Aureliano, segue junto com Dra Ernestina, considerando a intenção de desestabilizar a chapa puramente maldosa.

Informações dão conta inclusive que pessoas têm ido à casa de eleitores da dupla e afirmado que teriam desistido da disputa pela prefeitura de Igreja Nova, algo totalmente descartado por Dra Ernestina e Aureliano.