Draft 2020 – Os melhores alas-armadores

As franquias da NBA vão começar a reforçar seus elencos visando a temporada que vem na noite da próxima quarta-feira (18), quando acontece o Draft deste ano.

Sessenta dos melhores prospectos do planeta vão ser selecionados para atuarem na melhor liga de basquete do mundo e cada equipe pode encontrar um potencial astro com suas escolhas. Como sempre, só o tempo dirá quem realmente se deu bem no recrutamento.

O Jumper Brasil já apresentou os perfis detalhados de mais de 50 prospectos deste ano, ao longo dos últimos meses e, agora, vivemos a expectativa dos dias que antecedem o Draft.

Nós temos diversos posts especiais programados até quarta-feira (18), quando faremos o nosso tradicional programa ao vivo acompanhando e analisando cada uma das 60 escolhas do recrutamento.

E, enquanto o “grande dia” não chega, para apontar quem são os seus cinco prospectos favoritos do recrutamento, posição por posição, convidamos:

– Gustavo Lima e Ricardo Stabolito Jr.: editores do Jumper Brasil e especialistas com uma década de experiência na cobertura de drafts da NBA

– Gabriel Andrade: colunista de scouting do Jumper Brasil

– Lucas Torres: editor do Central do Draft e parceiro do Jumper Brasil na produção de conteúdo relacionado ao basquete universitário/draft

As escolhas refletem suas preferências, não a ordem específica em que acreditam que serão selecionados.

Hoje chegou a vez dos alas-armadores. Confira:

Anthony Edwards

“Grandes astros da NBA, em essência, colocam a bola na cesta. E é isso que Edwards faz. Seu poder de pontuação e repertório ofensivo sugerem um jogador de elite. Tomar melhores decisões e simplesmente querer pode ser a diferença fundamental entre ser o novo Wade, Oladipo ou Waiters”. (Ricardo Stabolito Jr.)

Devin Vassell

“Dotado de altura adequada e envergadura invejável para atuar nas posições 2 e 3, Vassell corre a quadra com fluidez e tem uma agilidade lateral destacada. Ele é um dos arremessadores de média e longa distância mais confiáveis da classe, e um passador em franca evolução. Além disso, Vassel é um excelente e versátil defensor (ótimo no um contra um e como protetor de aro vindo do lado contrário) e tem um apurado senso de posicionamento. Perfeito para a função de 3-and-D.” (Gustavo Lima)

Tyrese Maxey

“Mais um desses guards com o ‘pacote escondido’ no sistema de John Calipari, em Kentucky, Maxey é um legítimo ‘combo guard’, capaz de criar para si mesmo e para os companheiros com a bola nas mãos. Muito forte fisicamente e competitivo, o freshman é ainda um defensor versátil – capaz de defender as posições 1 e 2 com igual conforto.” (Lucas Torres)

Desmond Bane

“Bane tem os atributos necessários – força física, arremesso consistente do perímetro e elevado QI de basquete nos dois lados da quadra – para estabelecer uma carreira sólida como role player. Ele não precisa da bola nas mãos para ser efetivo em quadra e atua sempre com muita disciplina, dedicação e em prol do time.” (Gustavo Lima)

Cole Anthony

“Anthony é o tipo de jogador que coloca pressão nas defesas a cada posse, por conta de seu repertório de pontuação em três níveis. Com mais regularidade e melhor tomada de decisão, ele pode ser melhor do que o pai: o sólido Greg Anthony”. (Ricardo Stabolito Jr.)

RJ Hampton

“Optando pelo caminho da Austrália ao invés da trilha universitária, Hampton possui grande habilidade atlética, entende seu papel enquanto complemento da equipe e possui potencial em seu drible, contudo, precisa de trabalho em seu arremesso, jogo de pés e leituras defensivas para se tornar mais efetivo no longo prazo”. (Gabriel Andrade)

Leandro Bolmaro

“O argentino tem um atleticismo fluido, e é capaz de jogar por cima do aro e correr com velocidade em quadra aberta. Ele também é um passador criativo, que enxerga ângulos improváveis e conduz muito bem a bola, podendo pode atuar como ballhandler primário ou secundário. Além disso, Bolmaro consegue quebrar a defesa com dribles e passadas largas, e tem potencial para se tornar um pontuador dinâmico fora da bola”. (Gustavo Lima)

Josh Green

“Dotado de medidas de elite, muita explosão no primeiro passo e bom controle corporal e força física para absorver contato e finalizar no garrafão, Green sabe atuar fora da bola, mostrando eficiência no catch and shoot. O australiano também é um passador sólido, que comete poucos erros, e um ótimo e versátil defensor individual (marca as posições 1, 2 e 3) graças aos atributos físicos e à competitividade”. (Gustavo Lima)

