Dragonborne: jogo indie será lançado para Game Boy original

Eis aqui uma surpresa que muitos certamente não aguardavam. Passados alguns muitos anos desde que a Nintendo encerrou o suporte e lançamento de jogos novos para o Game Boy original, o estúdio indie Spacebot anunciou o lançamento de Dragonborne para o portátil.

Previsto para ser lançado em janeiro de 2021, o game é um título de RPG que segue o estilo visto em Dragon Quest e Final Fantasy nos combates, mas com exploração parecida com a série The Legend of Zelda. O sistema de combate deve acontecer em turnos, trazendo uma campanha que deve durar entre 6 e 7 horas.

Confira um trailer a seguir:

Por fim, o time também mencionou que o jogo deve contar com múltiplos finais, e será disponibilizado em uma edição física trazendo o cartucho, caixa e manual, tal como vimos em outros títulos da década de 90. Caso esteja interessado, é possível adquirir o título em pré-venda no site oficial da produtora até o dia 30 de novembro.