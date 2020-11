Drew Brees brilha, New Orleans Saints humilha Tom Brady e Tampa Bay Buccaneers

Para quem esperava um confronto equilibrado entre Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints, o Sunday Night Football foi, de certa forma, decepcionante. Guiado por um Drew Brees em jornada épica, os Saints, fora de casa, não tomaram conhecimento da equipe de Tom Brady e aplicou 38 a 3, no Raymond James Stadium. O quarterback dos Saints, inclusive, com seus quatro TD’s na partida, reassumiu a liderança no ranking de maior número de passes, agora com 564.

Brincadeira de criança

​No duelo entre os quarterbacks com maior número de touchdowns conectados, Drew Brees doutrinou Tom Brady, no primeiro tempo, ao conseguir desempenho assustador, passando três TD’s, sempre bastante protegido no pocket e sem cometer nenhum turnover. O resultado? Vantagem de 31 a 0, na etapa inicial, contando ainda com um field goal de 36 jardas anotado pelo kicker.

Brees dissecou a secundária adversária, utilizando nada menos do que onze jogadores no jogo aéreo, destaque para os recebedores Tra’Quan Smith, Emmanuel Sanders, além do tight end Adam Trautman, autores dos touchdowns orquestadros pelo quarterback dos Saints. Na via terrestre, Alvin Kamara, obviamente, se aproveitou da fragilidade da defesa do Tampa Bay para correr apenas uma jarda e deixar sua marca na partida.

Do lado dos Buccaneers, o primeiro tempo foi sofrível, com a equipe tendo que optar pelo punt em quatro oportunidades e viu Tom Brady errar os cálculos, lançando duas interceptações.

Só administrar

Depois do desempenho bisonho nos dois primeiroa períodos, o balo psicológico já estava sacramentado nos jogadores do Tampa Bay Buccaneers, que, na etapa final, seguiram completamente apáticos e dominados pela equipe visitante.

Tom Brady, Rob Gronkowski e demais jogadores da franquia da Flórida reproduziam a linguagem corporal dos derrotados. Brady, melancolicamente, ainda lançaria mais uma interceptação, sua terceira no confronto, no terceiro período. Detalhe que, nesse quesito, Brady disparou sete bolas recuperadas pelas defesas adversárias na temporada, sendo cinco apenas diante da retaguarda do New Orleans.

Sepultou

Sem deixar o adversário encontrar uma fórmula que permitisse uma fagulha, algum lance para entusiasmar o oponente, Drew Brees tratou de sepultar qualquer esperança dos Buccaneers acionando o tight end Josh Hill, em um passe de apenas três jardas e, impiedosamente, envergonhar os comandados de Bruce Arians, que só conseguiram um FG, no último período e diminuir o vexame para 38 a 3.