Drift no Joy-con do Switch fez um jogador perder um Pokémon Shiny

Pegar um Pokémon Shiny sempre foi uma das coisas mais desafiadoras da franquia, mas o jogador Juviatail passou por um perrengue extra graças ao drift de joy-con. Ele esbarrou com o defeito no joystick durante as suas caçadas na DLC Crown Tundra de Pokémon Sword e Shield.

Após passar quase 50 horas ao todo em busca da versão shiny do monstrinho Regieleki, ele viu os seus esforços irem por água abaixo por culpa de uma falha de hardware que empurrou o direcional para o lado na pior hora possível. Você pode ver o que aconteceu pelo vídeo abaixo:

After thousands of encounters I get screwed over by my joy con drift… from r/PokemonSwordAndShield